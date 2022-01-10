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Sağlık alanındaki yeniliklerin ve gelecek vizyonlarının paylaşılacağı “3. Health Technologies Leaders Summit (HTLS) – Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi”, bu yılın Mart ayında Swissotel The Bosphorus’ta toplanacak.

Pandemi sonrası oluşan yeni dünyanın en yeni teknolojilerinin ve sağlıkta teknoloji yatırımlarının konuşulacağı Zirve, 15 Mart’ta “Sağlıkta Geleceğin Mimarları – Kişiselleştirilmiş Tıp” başlığı altında, sektörün öncü şirketleri ve liderlerini bir araya getirecek. Zirvenin ikinci günü olan 16 Mart’ta ise Kadınlar Günü’ne özel “İlham Veren Kadın Liderler Zirvesi” yapılacak. Bu buluşmada, kadın liderler deneyimlerini paylaşırken, vizyonlarını ve başarı hikayelerini anlatarak gelecek nesillere ilham olacaklar.

PANDEMİ İLE ÖNE ÇIKAN TEKNOLOJİLER MASAYA YATIRILACAK

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji’nin organizasyonuyla ilki 2018 yılında düzenlenen HTLS’de, kamu ve özel sağlık kurumları, sağlık sigortacılığı, hekimler, ilaç firmaları, telekomünikasyon, teknoloji ve bilişim sektörlerinden şirketler ve liderleri, yakın gelecekte hayata geçirecekleri projeleri ve yatırımları hakkında bilgiler verecekler ve özellikle Covid-19 pandemisinden sonra daha fazla öne çıkan teknolojinin sağlıktaki yerini ve kişiselleştirilmiş tıp alanında yaptıkları çalışmaları paylaşacaklar.

Zirve ile ilgili verilen bilgiye göre konuşmacılar, sağlık ve sağlık için üretilen teknolojilerde gelecekte bizleri nelerin beklediğini, ne tür gelişmeler olacağını, sağlık sektörünün iyileşmesi ve iyi halin sürdürülebilirliği için bugüne kadar yapılanları, gelecekte nelerin yapılacağını, sağlık teknolojilerinin gerçek hedeflerinin neler olduğu hakkında güncel bilgileri aktaracaklar.