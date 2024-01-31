Sağlık sinyalleri: D vitamini eksikliğini gösteren 7 belirti
Kış aylarında güneş ışığından mahrum kalmak sağlık açısından beklenmedik sorunlara yol açabilir. Bu sorunlardan birisi de D vitamini eksikliğidir. Güneş ışığının azaldığı mevsimlerde, D vitaminini eksikliğine dair belirtileri takip etmek birçok sağlık sorunundan kurtulmanızı sağlayabilir. İşte, sizin için D vitamini eksikliğine sahip olduğunuzu gösteren 7 belirti!
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D vitamini seviyesinin düzenli olarak izlenmesi birçok sağlık sorununuzu düzeltebilir. Güneş ışığına maruz kalma oranının azaldığı dönemlerde, takviyeler yoluyla yeterli miktarda alımı sağlanabilen bu vitaminin eksikliği sağlığınızı kötü etkileyebilir bu yüzden sebepleri öğrenmekte fayda olabilir. İşte, D vitamininiz eksik olduğunda vücudunuzda oluşan bazı belirtiler...
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1. KURU CİLT
D vitamini cildiniz için çok şey yapar; bariyer fonksiyonuna yardımcı olur, cilt hücrelerinizin büyümesine yardımcı olur ve zararlı mikroplara karşı bir kalkan gibi olan cildinizdeki bağışıklık sistemini destekler. 2018 yılında Cilt Farmakolojisi ve Fizyolojisi dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, kandaki düşük D vitamini düzeylerinin sonucunda egzama ve sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıkları yaşanabilir.
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Bu hastalıkların belirtileri arasında cilt kuruluğu vardır. Araştırmalar aynı zamanda D vitamini ile cildinizin nemliliği arasında bir bağlantı olduğunu da gösteriyor, bu nedenle D vitamini seviyenizi kontrol altında tutmak, cilt sağlığına iyi gelebilir.
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2. EL VE AYAKLARDA KARINCALANMA
Vücudunuzda yeterli D vitamini yoksa bu durum, kandaki kalsiyum seviyesinin düşmesine neden olabilir. Bu olduğunda vücudunuzda "iğnelenme" gibi hisler yaşayabilirsiniz. Yeterli D vitamini alımının sağlanması sadece kemik sağlığı için değil, aynı zamanda uygun kalsiyum seviyelerini korumak ve rahatsızlıkları önlemek için de önemlidir.
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3. SAÇ DÖKÜLMESİ
Vücudunuz yeterli miktarda D vitamini alamadığında bu durum saçlarınızı etkileyebilir. Doğal saç büyüme döngüsünde rol oynayan keratinosit adı verilen hücreler işlerini yaparken zorluklarla karşılaşır. Düşük D vitamini seviyelerine sahip olmak derinizin altında saçınızı destekleyen dermik tabakanın zayıflayarak saçınızın dökülme olasılığı artırmasına sebep olabilir.
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4. KAS SORUNU
2022 yılında Harvard Sağlık Yayınları’nda yayınlanan araştırmada, daha önce kas zayıflığı olmayan 50 yaş ve üzeri yaklaşık 3 bin 500 kişi test edildi. Elde edilen verilere göre D vitamini eksikliği, yaşlandıkça kas gücünü kaybetme olasılığını artırıyor. 4 yıl süren araştırmada başlangıçta kan testiyle D vitamini düzeyleri ölçüldü ve D vitamini düzeyleri yeterli, yeterli değil ve hiç yeterli değil şeklinde kategorize edildi.
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4 yıl sonra araştırmacılar, kaslarının genel olarak ne kadar güçlü olduğunu görmek için katılımcıların kavrama gücünü kontrol etti. Yaşlandıkça kas gücünü kaybetmek büyük bir düşme riski oluşturduğundan, güçlü kalmak ve kazaları önlemek için D vitamin almak önemlidir.
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5. SOLUK CİLT VE KOYU HALKALAR
D vitamini eksikliği, donuk bir ciltte kendini gösterebilir yani teniniz hafif grimsi bir ton alabilir ve cildiniz her zamanki kadar dolgun veya esnek olmayabilir. Ayrıca, göz altı halkalarının daha koyu olduğunu fark edebilirsiniz.
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Bunun nedeni, D vitamininin cilt hücrelerinin yenilenmesinde önemli bir rol oynaması, hücrelerin yenilenmesini ve sağlıklı kalmasını sağlamasıdır. Yeterli D vitamini kaynağı olmadığında cildin doğal gençleşme yeteneği tehlikeye girer ve görünümde gözle görülür bu değişikliklere yol açar.
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6. UYKU DEĞİŞİKLİKLERİ VE DEPRESYON
D vitamini, beyninizdeki serotonin ve melatonin gibi ruh halinize ve uykuya yardımcı olan kimyasalları etkiler. Hatta bazı araştırmalar D vitamininin, iyi uyumanıza yardımcı olan hormon olan melatonini üretme şeklinin bir parçası olduğunu söylüyor. Dolayısıyla doğru miktarda D vitamini almak ruh halinize iyi gelebilir ve daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir.
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7. KEMİK VE BEL AĞRISI
D vitamini kemikleriniz için iyidir çünkü vücudunuzun kalsiyumu emmesine yardımcı olur. Yeterli D vitamininiz yoksa kemiklerinizde ve belinizin alt kısmında ağrı hissedebilirsiniz. Anestezi Makaleleri ve Araştırmaları dergisinde 2018 yılında yayınlanan çalışmada, daha önce yapılmış 81 çalışma incelendi ve artrit, kas ağrısı ve devam eden vücut ağrısı olan kişilerin genellikle D vitamin eksikliği yaşadığı bulundu.
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Ayrıca Birleşik Devletler Ulusal Tıp Kütüphanesi’nde yayınlanan 2018 yılına ait diğer bir araştırmada ise bel ağrısı çeken 98 yetişkinde, D vitamini düzeyi düşük olanların daha yoğun ağrı yaşama eğiliminde olduğunu keşfedildi.
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NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİSİNİZ?
Herhangi bir belirti yaşamadan da D vitamini eksikliği yaşamanız mümkündür ancak bu semptomlardan birkaçını fark ederseniz doktora gidip D vitamini eksikliğinizi kontrol etmesini isteyebilirsiniz. Doktorunuz, seviyenizi kontrol etmek için size 25-hidroksi D vitamini kan testi yapacaktır.
Kaynak: Health Line, Skin Pharmacology and Physiology, Harvard Health Publishing, Anesthesia Essays and Researches, National Library of Medicine