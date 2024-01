Sağlık sinyalleri: D vitamini eksikliğini gösteren 7 belirti

NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİSİNİZ?

Herhangi bir belirti yaşamadan da D vitamini eksikliği yaşamanız mümkündür ancak bu semptomlardan birkaçını fark ederseniz doktora gidip D vitamini eksikliğinizi kontrol etmesini isteyebilirsiniz. Doktorunuz, seviyenizi kontrol etmek için size 25-hidroksi D vitamini kan testi yapacaktır.

