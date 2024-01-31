Sağlık sinyalleri: D vitamini eksikliğini gösteren 7 belirti

1. KURU CİLT

D vitamini cildiniz için çok şey yapar; bariyer fonksiyonuna yardımcı olur, cilt hücrelerinizin büyümesine yardımcı olur ve zararlı mikroplara karşı bir kalkan gibi olan cildinizdeki bağışıklık sistemini destekler. 2018 yılında Cilt Farmakolojisi ve Fizyolojisi dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, kandaki düşük D vitamini düzeylerinin sonucunda egzama ve sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıkları yaşanabilir.