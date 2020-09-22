Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı:

Sağlık-Senden yapılan açıklamada, Başkan Semih Durmuş'un, hayatını kaybeden bir hastanın yakınları tarafından saldırıya maruz kalan sağlık çalışanlarını ziyaret ettiği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Durmuş, saldırıyı kınadı.
Durmuş, "Sağlık çalışanları yine kendi canlarını ortaya koyarak mücadele ederken hasta yakınları tarafından canlarından oluyordu. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan bu menfur olay aslında tüm sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddetin özeti mahiyetinde. Bu duruma kayıtsız kalmak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
- "Yasalar adaletin tesisi için vardır"
Yaşanan şiddet olaylarına karşı tüm paydaşların ortak mücadele etmesi gerektiği çağrısında bulunan Durmuş, sağlık çalışanlarını ve sağlık sistemini tehdit eden bu sorun karşısında herkesin ve her kurumun elbirliği ile mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.
Durmuş şöyle devam etti:
"Verilen emeğin, gösterilen fedakarlığın, yürütülen üstün çabanın karşılığı şiddet olmamalı. Bu nedenle adli süreçlerde şiddet uygulayanlara ödüllendirir gibi sözde cezalar verilmemeli. Yasalar, adaletin tesis edilmesi için vardır."
- "Şiddet, sağlık çalışanlarımızın makus talihi değildir"
Nisanda çıkarılan Sağlıkta Şiddet Yasası'nın tavizsiz ve kati bir şekilde uygulanması gerektiğinin altını çizen Durmuş, yaşanan menfur olaya karşı adli sürece müdahil olacaklarını bildirdi.
Durmuş, "Sağlık çalışanlarımız, virüsle mücadele edebilir ama zorbalıkla mücadele edemez. Şiddet, sağlık çalışanlarımızın makus talihi değildir. Sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmak, her şeyden önce vicdanın gereğidir." değerlendirmesinde bulundu.
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