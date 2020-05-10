Sağlık-Sen'den, "Kamudaki sözleşmeli çalışanlara başvuru kısıtlaması getirilsin" önerisi

AA

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, kamuda sözleşmeli statüde görev yapanların yeni alımlara başvuru yapamaması için kısıtlama getirilmesi gerektiğini bildirdi.

Sağlık-Sen'den yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığınca 2018'den itibaren 70 binin üzerinde alım yapıldığı, alımlarda yerleşenlerin, 663 sayılı KHK'nin 45/A maddesi hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli personel statüsünde olduğunu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlıkta atama bekleyen binlerce sağlık meslek mezununun atanamamasına sebep olan durumun ÖSYM'nin ataması gerçekleşemeyecek kişileri yerleştirmesinden kaynaklandığını vurguladı.

Resmi Gazete'de, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esaslarda yapılan değişikliğin 9 Mayıs'ta yayımlandığını, "ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmelerde halihazırda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların ataması yapılamaz" hükmünün düzenlemede yer aldığını aktaran Durmuş, bu hükmün sorunu çözmede yetersiz kaldığına işaret etti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Halihazırda kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeye başvurmakta ve ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri yapılmaktadır. Atamanın yapılamaması halinde yerleştirme yapılan kadro boş kalmakta ve boş kalan kadroya bir başkası yerleşememekte yani atama gerçekleşmemektedir. Bu nedenle ilan edilen kadro sayısında atama gerçekleşmiyor. Asıl yapılması gereken ÖSYM tarafından çıkılan ilanlara kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar başvuramamalıdır. Kamuda sözleşmeli statüde görev yapan kişilerin yeni alımlara başvuru yapamaması için kısıtlama getirilmeli. Atama bekleyen kişiler daha fazla bekletilmemeli. Daha önceden atanmış olanların KPSS puanı yüksek olması nedeniyle yerleşme ihtimalleri diğerlerine göre daha yüksektir. Böylece uzun süredir atama bekleyen arkadaşlarımızın önündeki büyük bir engel kaldırılmış olacaktır."