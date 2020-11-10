Sağlık-Sen'den "Ekim ayı Sağlıkta Şiddet Raporu"

Sendikanın hazırladığı "Ekim ayı Sağlıkta Şiddet Raporu"nda, sağlık çalışanlarının, gündelik yaşamın yanı sıra doğal afetler, enkazlar, çatışma alanları, salgınlar gibi hayatın zorlu yüzünün göründüğü her alanda, insanlara yardım ellerini uzatmaya devam ettiklerini hatırlatıldı.
Salgın sürecinde balkonlardan alkışlayarak motive edilen sağlık çalışanlarının çok ciddi sorunları bulunduğuna değinilen raporda, şiddetin, bu sorunların en değişmez ve en hayati olanı olduğu belirtildi.
Kamuoyuna yansıyan olaylar baz alınarak hazırlanan raporda, şu bilgiler yer aldı:
"Ekimde kamuoyuna yansıyan 18 şiddet olayında, 49 saldırganın 28 sağlık çalışanını mağdur ettiğini tespit etmiş bulunuyoruz. 18 vakanın 16'sı hem sözlü hem fiili, 2'si ise sözlü olarak yaşanmıştır. Bu olayların 1'i yönetici, 8'i hasta, 4'ü de hasta yakınları tarafından gerçekleştirilirken, 5 olaya ise kendini bilmez kimseler sebebiyet vermiştir. 20 saldırgan ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken, 7'si hakkında hiçbir işlem yapılmasına dahi gerek duyulmamıştır. Sevindirici olan 22 saldırganın tutuklanmış olmasıdır. Şiddet olaylarının yaşandığı yerlere baktığımızdaysa 18 olayın 8'i hastanelerde, 1'i aile sağlığı merkezinde, 9'u ise sahada meydana gelmiştir. Şiddet olaylarının sağlık merkezleri dışında artış göstermesinin nedeni, salgın nedeniyle sahada yaygın bir şekilde yürütülen çalışmalardır.
Ekim ayında, birçok farklı branşta görev yapan sağlık personelinin şiddete maruz kaldığını görmekteyiz. Bunların, 10'u doktor, 6'sı filyasyon ekibi çalışanı, 4'ü güvenlik görevlisi, 3'ü hemşire ve 5'i de diğer branşlardaki sağlık çalışanlarından oluşmaktadır."
Şiddetin ayrım yapmadığı tespitine yer verilen raporda, tüm bunların yanı sıra mahkemelerin, ekim ayı süresince, geçmiş dönemlerde yaşanan bazı şiddet olaylarında örnek olarak gösterebilecek kararlara imza attığına işaret etti.
İstanbul'da geçen yıl bir sağlık çalışanını darbeden hasta yakınına 23 bin 620 lira adli para cezası verildiğinin hatırlatıldığı raporda ayrıca "Yine İstanbul'da hastane yöneticisi tarafından mobbinge maruz kalan sağlık çalışanı, açtığı dava sonucunda 30 bin lira manevi tazminat kazanmıştır. İzmir'de ise geçtiğimiz yıl bir doktora hakaret eden hasta yakını, mahkeme tarafından 304 gün adli para cezasına çarptırılmıştır." tespitine yer verildi.
Ekim ayı şiddet raporunu değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlıkta şiddetin önüne bir türlü geçilemediğini vurguladı.
Durmuş, şu değerlendirmede bulundu:
"Gerek saha araştırmalarımızda gerekse teşkilat toplantılarımızda, şiddet, tüm sağlık çalışanlarını tehdit eden bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Buradan şunu anlıyoruz, sağlıkta şiddet mağdurla sınırlı kalmıyor. Kalması da mümkün değil zaten, çünkü şiddetin böyle bir özelliği var. Buna karşın, genel uygulamalara baktığımızda, şiddetin, yapanın yanına kar kaldığını görüyoruz. Bu durumu kabul etmek mümkün değildir. Tek bir şiddet olayı yaşanmayana, kadar tek bir sağlık çalışanı şiddetin mağduru olmayana kadar, başta idari ve adli birimler olmak üzere hep birlikte mücadele etmek gerekir. Sağlıkta şiddet sarmalından başka çıkış yolu bulunmuyor."
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