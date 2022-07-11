Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Hastane girişlerinde sıkı güvenlik takibi yapılması gerekiyor

DHA

Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş, Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisinde yaşanan şiddet olayına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Durmuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Dün akşam, Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisinde taşkınlık çıkarıp, sağlık çalışanlarına tehditler savuran bir grup hasta yakını, sağlıkta karşı karşıya kaldığımız büyük sorunu tüm çıplaklığıyla bir defa daha gözler önüne sermiştir. Konya’da yaşamış olduğumuz kahredici hadisenin hemen ardından yaşanan bu olay, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin rutine bindiğini bir defa daha göstermiştir. Açıkçası sağlık çalışanları korkuyor ve yaşanan her bir şiddet olayı korkularını daha da arttırıyor. Yetkililerin tüm bu yaşananlar karşısında sorunun çözümüne yönelik kayda değer adımlar atmaması ise, oldukça manidardır. Acilen yapılması gereken, tüm paydaşların katılımıyla bir araya gelinip, yol haritasının belirlenmesi ve adımların birer birer atılmasıdır. Aciller başta olmak üzere hastane girişlerinde sıkı güvenlik takibi yapılması, bu adımların ilkini oluşturmalıdır. Aksi bir yaklaşım, sağlık emekçilerini zaman içinde çalışamaz hale getirir ki bedelini tüm sağlık sistemi öder.”