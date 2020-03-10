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"Sağlık Sektöründe Kadın" paneli - İSTANBUL



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Panelden detaylar- Op.Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız ile röportaj

"Sağlık Sektöründe Kadın" paneli- Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız:- "Ülkemizde ve dünyada sayılara baktığımızda, çalışan kadınların yüzde 70'inin tarım sektöründe, yüzde 10'unun sanayi sektöründe, yüzde 20'sinin hizmet sektöründe çalıştığını görüyoruz. Sağlık sektöründe çalışanların yaklaşık yüzde 60'ını kadınlar oluşturuyor. Bu ciddi bir avantaj"- "Ekonomik büyümenin ancak kadınların çalışmasıyla sağlanabileceği görülüyor. Sağlık sektörü de bu noktada kadınlar açısından avantajlı bir sektör olduğu için sağlık sektörünün büyümesiyle birlikte kadınlar da büyüyecektir" Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, Türkiye'de ve dünyada sayılara bakıldığında, çalışan kadınların yüzde 70'inin tarım, yüzde 10'unun sanayi, yüzde 20'sinin de hizmet sektöründe çalıştığını gördüklerini belirterek, "Sağlık sektöründe çalışanların yaklaşık yüzde 60'ını kadınlar oluşturuyor. Bu ciddi bir avantaj." dedi.Medicana Sağlık Grubu ve Fenerbahçe Üniversitesi iş birliğiyle sağlık sektöründe kadınların durumunu ele almak amacıyla "Sağlık Sektöründe Kadın" paneli gerçekleştirildi. "Sağlık ekonomisinde kadın", "Türkiye'de kadın cerrah olmak", "kadınlar neden erkek doktor tercih eder", "toplumsal cinsiyet", "sağlık sektöründe şiddetin önüne nasıl geçilir" gibi konuların ele alındığı panel, Fenerbahçe Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapıldı.Panele, Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, Medicana International İstanbul Hastanesi Genel Cerrahı Op. Dr. Sevim Kuşlu Çiçek, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı Kurucusu Op. Dr. Burcu Akdağ Özkök, Medicana Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Uzman Gülay Kaçar, Dijital Topuklar'dan Elif Doğan ve Perihan Çıragöz katıldı.- "Sağlık sektöründe çalışanların yüzde 60'ı kadın"Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Op.Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık sektörü olarak şanslı bir grup olduklarını belirterek, "Ülkemizde ve dünyada sayılara baktığımızda, çalışan kadınların yüzde 70'inin tarım sektöründe, yüzde 10'unun sanayi sektöründe, yüzde 20'sinin hizmet sektöründe çalıştığını görüyoruz. Sağlık sektöründe çalışanların yaklaşık yüzde 60'ını kadınlar oluşturuyor. Bu ciddi bir avantaj." dedi.Hemşirelik, hekimlik gibi mesleklerin kadınlar tarafından tercih edilen bir meslek olması ve hasta karşılama çalışanlarının da kadınlardan oluşmasının sağlık sektöründe kadınlar için avantaj oluşturduğunu vurgulayan Sarıyıldız, avantajların yanı sıra sektörün kadınlar açısından zorlukları bulunduğunu da söyledi.Sarıyıldız, kadınların empati yeteneğinin yüksek ve hastalarıyla dertlenebilen bir yapıda olduğunu aktararak, şunları kaydetti:"Bu durumun getirdiği stresin yanı sıra uzun çalışma saatleri, sağlık sisteminin 24 saat çalışan bir yapıya sahip olması ve çeşitli zorluklardan dolayı kadınlar açısından sağlık sektörü zor bir sektör olarak kabul edilebilir. Sağlık sektöründe çalışan kadınların stres faktörünün yüksek olduğunu, bu nedenle moral ve motivasyon açısından genellikle çabuk yorulabilen bir grup olduğunu söyleyebiliriz. Bu sektörde yıpranma payı çok fazla."- "Sağlık sektörüyle birlikte kadınlar da büyüyecek"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre, Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 4 bin kadın çalışanın sağlık sektörüne katıldığını hatırlatan Sarıyıldız, şunları kaydetti:"Sağlık daha dişil bir sektör. Bu nedenle sayı her geçen gün artıyor. Fakat unutmamamız gereken birtakım veriler var. Örneğin, bir araştırmaya göre, eğer kadınların eğitimine bir yıl eklenirse bu durum ülke ekonomisine 15 yıl sonra yüzde 20 fazlasıyla geri dönüyor. Bir diğer araştırmaya göre, sağlık sektöründe kadınlarla birlikte çalışıldığında, yönetim kademesine kadınlar çıkartıldığında ve bu durum yüzde 6 oranında başarılabildiğinde yüzde 15 oranında gelir artışı sağlanıyor.Dünya Ekonomik Forumu'nun son verilerine bakıldığında ise ekonomik büyümenin ancak kadınların çalışmasıyla sağlanabileceği görülüyor. Sağlık sektörü de bu noktada kadınlar açısından avantajlı bir sektör olduğu için sağlık sektörünün büyümesiyle birlikte kadınlar da büyüyecektir."