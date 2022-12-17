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Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık raporlarının uzatılmasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan resmi yazı ile süreli sağlık raporları 30 Haziran 2023’e kadar geçerli sayılmaya devam edecek

Giriş: 17.12.2022 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
Sağlık raporları haziran sonuna kadar uzatıldı
HABERTURK.COM

COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında, 1 Ocak 2020’den sonra sona ermiş ve yenilenmemiş tüm süreli raporların 31 Aralık 2022’ye kadar geçerli kabul edileceği duyurulmuştu. Sağlık hizmet sunucularında yaşanması muhtemel yoğunluğun azaltılması amacıyla, süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporları 30 Haziran 2023 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilecek.

Raporlu ilaçlar, reçete karşılığında SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecek.

Bu süreçte her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvuruları karşılanacak. Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemleri ise olağan şekilde sürdürülecek.

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