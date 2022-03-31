Sağlık personeli hastayı sırtında taşıdı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaşayan koah hastası Haydar Demir, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından hasta nakil aracıyla Ömer Şeyhler Mahallesi Taşla Sokağı'ndaki evine getirildi.

Demir'in evine giden yolun dar ve engebeli olması nedeniyle aracın girememesi sonucu hasta nakil aracı ana yolda durdu.

Sağlık personeli Osman Yorulmaz, Demir'i sırtına alarak evine taşıdı.

Mahalle sakinleri, Yorulmaz'ın davranışını takdirle karşıladı.