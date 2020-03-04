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Sağlık personeli için Kovid-19'a karşı ekipman kullanımı broşürü hazırlandı



Türkiye genelinde tüm il sağlık müdürlüklerine gönderilen broşürler, sağlık personeline dağıtıldı. Broşürde yer alan bilgiye göre, kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipmanlar, bulaş riski, hasta ve hastalık durumuna göre korunma önlemleri çerçevesinde değiştirilecek. Ekipmanların giyilme sırası önlük, tıbbi maske, gözlük ya da yüz koruyucu ve eldiven şeklinde olacak.