15 Aralık Çarşamba günü yurt genelinde sağlık ocakları grev nedeniyle kapalıydı. Peki 16 Aralık Perşembe günü sağlık ocakları açılacak mı?

16 ARALIK SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

15 Aralık itibariyle başlayan grev nedeniyle bugün kapalı olan sağlık ocakları 16 Aralık Perşembe günü itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayacak...