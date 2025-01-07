Sağlık ocakları bugün açık mı? 7 Ocak 2025 Salı aile hekimleri görevde olacak mı?
Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanları, 81 ilde iş bırakma grevine başladı. Aile Hekimleri, Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin iptali talebiyle üçüncü kez greve gidiyor. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışanlar 5 gün, ikinci ve üçüncü basamak çalışanlar ise 8 Ocak'ta 1 gün grev yapacak. Peki, bugün Aile Hekimleri açık mı?
- 1
Aile Hekimleri, Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin iptali talebiyle üçüncü kez grev kararı aldı. Bu kapsamda, sağlık ocağına gitmeyi planlayan vatandaşlar "7 Ocak Salı (Bugün) Sağlık Ocakları açık mı, grev ne zaman başlayacak ve bitecek?" sorularını araştırmaya başladı. Peki, 7 Ocak 2025 aile hekimleri görevde olacak mı?
- 2
7 OCAK SALI (BUGÜN) SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
Aile Sağlık Merkezleri’nde (ASM) çalışan aile hekimleri, birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında 6-10 Ocak tarihleri arasında iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.
Aile hekimlerine destek vermek amacıyla ikinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları ise 8 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle iş bırakacak.
- 3
Üçüncü kez grev kararı alan Aile Hekimleri, yönetmeliğin iptali için harekete geçti. Talepleri arasında, Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki ve tıbbi donanımının kamu tarafından karşılanması, her hekime kayıtlı hasta sayısının 2 bini geçmemesi ve sağlıkta şiddet yasasının daha da güçlendirilmesi bulunuyor.
-
- 4