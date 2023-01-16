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Manisa'da bekçi olarak çalıştığı sağlık merkezi şantiyesinde ölü bulundu

Manisa'da Melik Demir, bekçi olarak görev yaptığı sağlık merkezi şantiyesinin 7 metre yükseklikteki bodrum katına inen rampada ölü bulundu. Polis, Melik Demir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı

Giriş: 16.01.2023 - 12:38 | Güncelleme: ABONE OL
Sağlık merkezi şantiyesinde bekçi ölü bulundu
DHA

Manisa'da Melik Demir (78), bekçi olarak görev yaptığı sağlık merkezi şantiyesinde ölü bulundu.

Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak yolundaki sağlık merkezi inşaatına, bu sabah çalışmaya gelen işçiler, şantiyede bekçilik yapan Melik Demir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Binanın bodrum katına inen rampada Demir'in cansız bedenini gören işçiler, polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir'in, 7 metre yükseklikten bodrum kata inen rampaya düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Demir'in cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, Melik Demir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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