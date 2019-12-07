07 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
A'dan Z'ye Tıbbi Bitkiler
6 profesör tarafından yazılan tamamlayıcı tıbbın onayladığı 224 tıbbi bitki ve bunların güvenli kullanımının yer aldığı kitapta tedavide kullanılan bitkiler bulunuyor. Tedavide kullanılan bu bitkiler binlerce yıl boyunca denenmiş, bedeller ödenerek özellikleri öğrenilmiş, insanlık hafızasında kuşaktan kuşağa aktarılmış, geliştirilmiş, günümüze kadar getirilmiştir.
Mutlu Bağırsak
"Moda diyetler vadettikleri kolay kilo verme, genç ve zinde kalma reçeteleri ile ne yazık ki genel vücut sağlığımıza geri dönüşü olmayan zararlar verebilmektedir" diyen Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, kanıta dayalı tıbbın onayını almamış teşhis yöntemlerinin kullanılarak, bazı temel gıdaların gereksiz yere yasaklandığını, mucize gibi sunulan pahalı takviye ürünlerle yeni bir piyasa oluşturulmaya çalıştığını belirtiyor. Bektaş, kitabı yazmadaki amacını şöyle açıklıyor: "Burada amaçlanan kanıta dayalı tıbbın ilkeleri kullanılarak, geleneksel beslenme alışkanlıklarımızın arkasında yatan kadim bilgi ve şifanın okuyucuya gösterilmesidir."
Kansersavar Mutfak
"Kanserle mücadele, kanser hücrelerinin aklı ile beden aklının mücadelesidir" diyen Patoloji ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Elif Güveloğlu, kuruyemişlerden baharatlara, sebzelerden baharatlara, iksirlerden şuruplara, çaylardan tatlılara, salatalardan çorbalara ve turşulara tüm kansersavar besinler, farklı tarifleri bu kitapta yazdı. Bu besinlerle hem kanserden korunmak hem de kanser tedavisine destek olmak mümkün!
Peynir Tuzağı
Peynir Tuzağı’nın yazarı Dr. Neal Barnard, beklenmedik bir bağımlılıktan kurtulmak kilo vermenize, enerji kazanmanıza ve sağlıklı kalmanıza nasıl yardımcı olur? diyor. Peynir Tuzağı’nda Dr. Neal Barnard, kilo verebilmeleri, enerji kazanmaları ve genel sağlıklarını iyileştirebilmeleri için okurlara peynir bağımlılıklarından kurtulabilmelerine yardımcı olacak kapsamlı bir plan sunuyor.
Sağlıklı Hormonlar Mutlu Yaşam
Prof. Dr. Metin Özata'nın yazdığı bu kitapta, Hashimoto, kilo alma, gizli şeker, diyabet, nodüler guatr, düşük şeker ve düşük tansiyon birlikteliği, sirkadiyen ritim bozukluğu, erkeklerde testosteron eksikliği, iktidarsızlık, sperm azlığı, libido kaybı, kadınlarda âdet düzensizliği, polikistik over, tüylenme, akne, kemik erimesi, depresyon, stres, anksiyete ve aşırı terleme gibi hormon bozukluklarına bağlı hastalıklara çözüm olduğu belirtiliyor.
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