5G Nesnelerin İnterneti ve Sağlığımız

Akıllı evler, şoförsüz arabalar, bütün elektrikli cihazlar hatta insan beyinleri hep birbirine bağlı olacak ve bütün bunları “akıllı” cep telefonları yönetecek... Dünya Ekonomik Forumu, 5G ve nesnelerin internetini, siber güvenlik ve doğal afetlerden sonra dünyanın en büyük üçüncü riski ilan etti. Kitabın Yazarı Prof. Dr. Selim Şeker, "Dünyanın etrafına yerleştirilecek en az 20.000 uydu ile radyasyonsuz hiçbir yer kalmayacak! Kapatın telefonu, çekin tüm fişleri ve okuyun lütfen. Size emanet olarak verilmiş bedeninizi, çocuklarınızı, ailenizi korumak için okuyun!" diyor.