Sağlık hizmetleri köylünün ayağına gidiyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahınam koyunda sağlık ekipleri köylünün ayağına giderek sağlık taraması yaptı.

İHA'nın haberine göre; Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Mobil Sağlık Hizmeti çalışmaları kapsamında Esmahanım köyünde sağlık taramaları yapıldı. Aile Hekimleri Birliği ile ile koordine halde yürütülen çalışmalarda muayene olmak isteyen vatandaşlara tarama yapılırken bilgilendirme ve eğitimler yapıldı.

Sağlık çalışmaları kapsamında ayrıca kanser taramaları ve türleri, temizlik, tularemi, organ bağışı, tüberküloz, kuduz, artrit, karbonmonoksit zehirlenmesi, sağlıklı beslenme konularında eğitim, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapıldı.

Akçakoca kaymakamı Yasin Öztürk de Mobil Sağlık Hizmeti sırasında sağlık ekiplerini ziyaret etti. Kaymakam Öztürk ayrıca, koruyucu sağlık hizmetlerine dikkat çekerek çalışmaların devamı için ekibe başarılar diledi.