27 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bu yıl sonunda sağlık harcamaları 110 milyar lirayı bulacak.
Vatandaşların sağlık hizmetlerine daha etkin ve kapsamlı ulaşabilmesini amaçlayan SGK, kaliteli, eşit ve erişilebilir hizmet verilmesi için sağlık hizmeti sunucularıyla sözleşme imzalıyor.
SGK'nin 860 kamu, bin 435 özel ve 126 üniversite hastanesi olmak üzere toplam 2 bin 421 sağlık hizmet sunucusuyla sözleşmesi bulunuyor.
Bu yıl temmuz itibarıyla sağlık hizmet sunucularına 337 milyon başvuru yapılırken, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan 2020 Yılı Bütçesi'ne göre, SGK'nin bu yıl sonunda sağlık harcamalarının 110 milyar lirayı bulması bekleniyor.
8 BİN 833 ADET İLAÇ GERİ ÖEDEME LİSTESİNDE
SGK, bu yıl 61'i kanser ilacı olmak üzere 418 ilacı geri ödeme listesine aldı. Geri ödeme listesinde toplam 8 bin 833 ilaca yer verildi.
Kurum, tıbbi cihaz ve malzeme fiyatlarını da yeniden belirledi. Bu kapsamda, toplam bin 663 SUT kodunun fiyatı güncellenerek, bin 663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında 731 milyon lira iyileştirme yapıldı.
Kanser tedavisi için sunulan cerrahi işlemlerin ilave ücret alınmayacak sağlık hizmeti kapsamında takibini yapan SGK, Tip-1'e ek olarak, Tip-2 ve Tip-3 SMA hastaları için de bu yıl ilaca erişimi sağladı.
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