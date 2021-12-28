Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasındaki MKE Ankaragücü - Ankara Keçiöregücü maçına sahne oldu.

Ankaragücü'nün 2-1 kazandığı karşılaşmada ilginç bir an yaşandı.

Karşılaşmanın 70. dakikasında sakatlanan oyuncuya müdahale etmek için sahaya girmek isteyen MKE Ankaragücü'nün sağlık görevlisi ile maçın hakemi Emre Kargın arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sonundan Emre Kargın, sağlık görevlisine sarı kart gösterdi.