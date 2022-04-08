Sağlık görevlisi çifte 'suç uydurma' davası

Konya’da sağlık çalışanı Ö.K. ve eşi S.K., hastanede oksijen bittiği için 8 hastanın hayatını kaybettiği yönünde ihbarda bulundu.
Zafer Samancı'nın haberine göre, yapılan idari ve adli soruşturma sonucunda böyle bir olayın yaşanmadığı ortaya çıktı.
Bunun üzerine çift hakkında ‘suç uydurma’ maddesi gereğince 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcı, iddianamesinde şüphelilerin iddiasının somut verilere dayanmadığını, iddiaların tamamen dedikodu ve duyumdan ibaret olduğunu belirtti.
'2 KİŞİ KOVİD-19'DAN HAYATINI KAYBETTİ'
İddialara göre olay 2020 yılında Konya Meram Devlet Hastanesi Yazır Ek Binası Yoğun Bakım Ünitesinde meydana geldi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 hastanın oksijen olmadığı için hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Konya İl Sağlık Müdürlüğü, oksijen taşıyan tankerin Konya’nın Cihanbeyli ilçesi civarında arızalandığını bunun üzerine hastanenin diğer binalarından getirilen tüplerle takviye yapıldığını ve hastanede gece boyunca herhangi bir oksijen sıkıntısının yaşanmadığını açıkladı. İl Sağlık Müdürlüğü’nce yürütülen idari soruşturma sonucunda olay günü 8 hastanın değil 2 hastanın yaşamını yitirdiği, bu ölümlerin de oksijen yetersizliği nedeniyle değil Kovid-19’a bağlı olduğu belirlendi. Yapılan soruşturmada sağlık personeli olan Ö.K. ve S.K. adlı çiftin asılsız ihbarda bulunduğu belirtildi.
3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Olayla ilgili idari soruşturmanın yanı sıra şikayet üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma da başlatıldı. Soruşturmayı tamamlayan savcı, sağlıkçı çift hakkında ‘suç uydurma’ maddesi gereğince 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianame Konya Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede yer alan ifadesinde S.K., hastane personeli arasında konuşulan konuyu eşine söylediğini, eşinin olayla ilgili bilgi ve belge topladığını, olayın daha büyük olduğunu, hastane kayıtlarının incelenmesi gerektiğini belirterek yasal işlem başlatılmasını talep ettiğini söyledi. İddianamede, ihbarın, somut olaylara dayanmayan bir takım dedikodu ve duyumlara dayalı olduğuna da yer verildi.
YARGILANMALARINA BAŞLANDI
Haklarında 3 yıla kadar hapis cezası istenen sağlık personeli çiftin Konya 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı. Duruşmada sağlıkçı çift ve tanıklar hazır bulundu. Tanıklardan A.O., “2019-21 yılları arasında dahiliye personeli olarak görev yaptım. Hastanemizde oksijen tüpünden kaynaklı bir sorun olmadı. Hiçbir zaman hastalar zarar görmedi” dedi.
Teknik serviste çalışan F.A. ise, “Oksijen getiren tankın arıza yaptığı söylendi. Civar hastanelerden hastaneye oksijen tüpü takviyesi yaptık” diye konuştu. Hemşire Ü.Ü. ise, “Bize oksijen sıkıntısı olabileceği önceden söylendi. Oksijen kesilmedi ama 5-10 dakika kadar oksijen basıncında düşüklük yaşandı” ifadelerini kullandı. Duruşma ertelendi.
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