26 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, köylerde gerçekleştirdiği sağlık taramaları sırasında kalp krizi geçirdiği ve kronik böbrek yetmezliği tespit edilen iki hasta, hastaneye sevk edilerek sağlığına kavuşturuldu.
KALP KRİZİ TEŞHİSİ KONULDU
İl Sağlık Müdürlüğü Mobil Hizmetler kapsamında Acil Tıp Uzmanı Dr. İlyas Koç, hemşire Ayşegül Aksak ve Hemşire Ferruze Oflazoğlu ile İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor ve hemşire ekiplerinin yaptığı köy taramalarında Nazilli ilçesi Rahmanlar Mahallesinde ikamet eden 40 yaşındaki Soner Şimşek, tarama sonucunda Akut MI (Kalp Krizi) teşhisi konularak ambulansla Aydın Devlet Hastanesine getirildi. Burada kendisine Uz. Dr. Mustafa İnç tarafından anjio ve stend uygulanarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Tarama sırasında kalp krizi geçirdiği anlaşılan Şimşek, tedavi sonucunda sağlığına kavuştu.
88 YAŞINDAKİ HASTADA KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ TEŞHİS EDİLDİ
Yine Acil Tıp Uzmanı Dr. Alev Peker, hemşire Nevra Macit, Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü doktor ve hemşirelerinin yaptığı mobil taramalar sonucunda Efeler ilçesi Kuloğulları Mahallesinde ikamet eden 88 yaşındaki Mehmet Tokgöz, Kronik Böbrek Yetmezliği teşhisi ile Aydın Devlet Hastanesine getirildi. Burada tetkik ve tedavisi yapılan Tokgöz, taburcu edildi.
İl Sağlık Müdürüz Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, hastaları hastanede ziyaret ederek, kendilerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yavuzyılmaz, “İlimizde vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.
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