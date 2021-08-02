Sağlık ekipleri raftingcileri de aşıladı

Türkiye genelinde sürdürülen aşılama çalışmalarına destek olmak isteyen Dokuzdeğirmen mevkisindeki rafting işletmecisi, İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçerek tesislerinde aşı merkezi oluşturulmasını istedi.
Talep üzerine harekete geçen Cumayeri Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu Dr. Ayşe Tenk, ebe Kader Madak ve sağlık memuru Fuat Solak, açılan merkezde aşı olmayan sporseverleri bilgilendiriyor.
Sağlık personeli, daha sonra gönüllülere rafting botları üzerinde aşılarını yapıyor.
"AMACIMIZ TOPLUMDAKİ DUYARLILIĞI SAĞLAMAK"
Dr. Ayşe Tenk, salgının önüne geçebilmenin aşıyla mümkün olduğunu, bunun için çok büyük çaba gösterdiklerini söyledi.
Şu anda Türkiye genelinde aşıya yönelik büyük seferberliğin olduğuna işaret eden Tenk, "Bizler de sorumluluk alanlarımızda köyleri dolaşıp tarım işçilerini ve buradaki vatandaşlarımızı aşılıyoruz. Bugün de burada sporcularla birlikteyiz." dedi.
Tenk, son dönemlerde vaka sayılarında artış yaşandığına dikkati çekerek, "Bu artışın önüne geçmek zorundayız, bunun tek yolu da aşı. Vaka sayılarının artması, ölüm oranlarının artışını getiriyor. Sevdiklerimiz ve aile büyüklerimizin korunması için aşı olmak zorundayız. Bununla birlikte mutasyonlu vakalar da var, bunun da önüne geçerek aşı olmalıyız." şeklinde konuştu.
Sürecin sağlıkçılar için çok yorucu geçtiğini vurgulayan Dr. Tenk, şunları kaydetti: "Tüm köylerimize tek tek ulaşım sağlayıp burada aşı olmayanların tespitini sağlıyoruz ve ikna çalışmalarıyla aşılama işlemi yapıyoruz. Bu, hiç de kolay olmuyor. Tarlalarda işçilerimizi bulup ikna etmeye çalışıyoruz. Zor koşullarda görev yapıyoruz ama bunların hepsi halkımızın sağlığı için. Amacımız, aşı oranlarını artırmak ve toplumdaki duyarlılığı sağlamak. Bugün de burada turizm amaçlı gelen vatandaşlarımızın aşı çalışmasını yaptık. Gösterilen ilgiden ötürü teşekkür ederim."
"TOPLUMA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZIN BİLİNCİNDE OLMAMIZ GEREKİYOR"
Rafting yaptıktan sonra aşı olan Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından birçok vatandaş gibi kendilerinin de aşılarını olduklarını söyledi.
Salgının önüne geçmek için herkesin çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Tepe, sözlerini şöyle tamamladı: "Özellikle hafta sonları bölgeye gelen binlerce sporsever, doğanın içinde sporunu yapıyor. Sağlıkçı arkadaşlarımızla görüşmemizde burada bir aşı merkezi oluşturarak, duyarlı vatandaşlarımızın aşı olmasını sağlamak istedik. Ben 2. doz aşımı oldum, diğer arkadaşlarımız ve misafirlerimiz de aşılarını oldular. Hem sporcuyuz hem işletmeciyiz. Yani teşvik etmemiz gerekiyordu, biz de bu şekilde katkı vermek istedik. Topluma karşı sorumluluklarımızın bilincinde olmamız gerekiyor. Sağlıkçı arkadaşlarımız, botlarımızın üzerinde bizleri aşıladı. Bütün vatandaşlarımızı, aşı kampanyasına davet ediyoruz."
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