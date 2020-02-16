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Sağlık ekipleri 2 hasta için seferber oldu -ŞIRNAK



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Köye giden ekip araçlarının karlı yolda ilerleyişi- Hastanın hastaneye getirilmesi

Şırnak'ta sağlık ekipleri 2 hasta için seferber olduŞIRNAK (AA)- Şırnak'ta yolu kapalı köydeki iki hasta, 2 saat süren çalışmanın sonucunda hastaneye ulaştırıldı.Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde oturan 35 yaşındaki Nesime Fidan ve 16 yaşındaki Sakine Adanır'ın rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi.Yaklaşık 2 saat süren zorlu çalışmanın ardından paletli ambulansla köye ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdi.Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Fidan ve Adanır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.