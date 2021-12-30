Sağlık çalışanlarından yeni yıl mesajı

AA

Salgınla mücadelede zorlu ve yorucu bir yılı daha geride bırakan sağlık çalışanları, 2022'de aşılamayla birlikte salgının etkisini kaybetmesi, Covid-19 kaynaklı ölümlerin son bulması temennisinde bulundu.

Türkiye genelinde on binlerce sağlık çalışanı, 2 yıla yaklaşan salgınla mücadele döneminde en ön saflarda mücadele verdi. Bu süreçte Covid-19'a yakalanan, yaşamını kaybeden ya da çok sevdikleri meslektaşlarını, yakınlarını bu hastalığa kurban veren nice doktor, hemşire ve sağlık personeli oldu.

Hastalara şifa verebilmek için ailelerinden ayrı düşen, sevdiklerine sarılamayan, maske ve tulumların içerisinde günlerce mesai yapmak zorunda kalan sağlık çalışanları, aşıların geliştirilmesi sayesinde 2021'i daha kontrollü ama yine de mücadelenin sürdüğü zorlu bir yıl olarak uğurladı.

Dünya 2022 yılına "merhaba" demeye hazırlanırken, bu sürecin kahramanlarından Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 birimleri ve yoğun bakım servislerinde görev yapan sağlık çalışanları da duygu ve beklentilerini anlattı.

"AŞILAMA SAYESİNDE COVID-19 GEÇİREN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAYISI ÇOK AZALDI"

Genel Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayşegül Erciyas, salgının ikinci yılında Covid-19'la mücadelede ciddi bir tecrübe kazanıldığının altını çizdi.

Bu süreçte hastalara kaliteli hizmet sunumuna yönelik eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini, ayrıca sağlık çalışanlarının sıkıntılarının giderilmesi, yıllık izin alamayanların ailelerini görebilmesi için her türlü kolaylığın sağlandığını aktaran Erciyas, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlık çalışanlarımız yeri geldi çocukları hastayken burada hizmet vermeye devam etti yeri geldi kendi çalıştığı yoğun bakımda anne babasına da bakım verdi. Üzücü olaylarla da sonunda bizi mutlu eden olaylarla da karşılaştık. Geçirdiğimiz son iki yıl sağlık çalışanlarını yoran, yıpratan bir süreç oldu ama profesyonelliği hiçbir zaman elden bırakmadılar, hizmet için her zaman buradalardı. Salgının ilk yılında aynı anda birçok sağlık çalışanımız Covid-19 geçiriyordu. Fakat ikinci yılda aşıların devreye girmesiyle Covid-19 olanların sayısı çok azaldı. Hastalığı geçirenler de evde istirahatle bu süreci atlattı."

Erciyas, aşılamanın vaka sayılarına olumlu etki ettiğini vurgulayarak, 2022'de Covid-19'un etkisini kaybetmesini umduklarını söyledi.

"HASTALARIMIZI ŞEFKATLE, MERHAMETLE KUCAKLADIK"

Yoğun bakım servisinin sorumlu hemşiresi Fatmagül Aşır ise Genel Hastane olarak bugüne kadar birçok Covid-19 hastasının tedavisini üstlendiklerine dikkati çekti.

Aşır, "Salgınla mücadele sürecinde bütün meslektaşlarım, hemşire, doktor arkadaşlarım bir aile gibi çalıştık. Hastalarımızı şefkatle, merhametle kucakladık, bakım verdik. Yeri geldi anne baba olduk yeri geldi kardeş olduk. Bu süreçte ailelerimizden çok ayrı kaldık ama bu durumu hiçbir zaman hiçbir hastamıza yansıtmadık. Tam tersine canla başla savaştık, çalıştık, onların her an yanında olduk" diye konuştu.

"BAKIM VERİRKEN BAYILAN SAĞLIK ÇALIŞANI ARKADAŞLARIMIZ OLDU"

Yoğun bakımda anlatabilecek bir iyi anısının bulunmadığını dile getiren hemşire Aşır, şunları kaydetti: "Salgın sürecinde yoğun bakım servisleri zor ve yoğun bir tempodaydı. İçimizde bakım verirken bayılan hemşire, sağlık çalışanı arkadaşlarımız oldu. Bir kısmımız hastaya müdahale ederken diğer arkadaşlarımız da tulum giyerek fenalaşan meslektaşlarını dışarı çıkartıyordu. Özellikle Covid-19'un ilk süreçlerinde bir hastanın başında 3 saat emek veriyorduk, başında bekliyorduk. Bu süreci çok zorlu şartlar altında geçirdik. Bu nedenle 2022'de herkese daha uzun, sağlıklı ömürler diliyorum. Hayatta başka hiçbir şeyin önemli olmadığını biz sağlık çalışanları olarak gördük."

"ARKADAŞLARIMIZI KAYBETTİĞİMİZDE ÇOK ACI GÜNLER YAŞADIK"

Zor bir süreç geçirdiklerini vurgulayan hemşire Servet Bebek de "Özellikle hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlarımızı kaybettiğimizde çok acı günler yaşadık, en büyük üzüntümüz bu oldu. Bayramlarda ailelerimizin yanına gittiğimizde anne babamıza sarılamamak, eskiden olduğu gibi yakın duramamak ister istemez üzdü. Umarım 2022'de aşılama ile salgın daha da kontrol altına alınır, Covid-19 ölümlere sebep olmayan basit bir hastalığa dönüşür" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakım hemşiresi Berna Baydar ise "Sağlık çalışanları olarak salgınla mücadelede birçok fedakarlık yaptık. Hastalarımızı korumak, tedavi etmek için çok çabaladık." şeklinde konuştu. Baydar, 2022'nin Covid-19'un geride bırakıldığı bir yıl olmasını diledi.

Salgınla mücadelede sahada aktif olarak görev aldığını, bu süreçte zaman zaman çok zorlandıklarını anlatan hemşire Hatice Çil, "Her zaman hemşireliğin ne kadar kutsal bir meslek olduğunun bilinciyle hareket ettik. Hastalarımıza her zaman bütüncül ve profesyonel bir şekilde yaklaşmaya çalıştık" değerlendirmesinde bulundu.