22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını mücadelesinde zor şartlarda çalışan sağlık işçilerinin sendikası New York Eyaleti Hemşireler Birliği (NYSNA),New York eyaletine ve iki hastaneye karşı dava açtığını duyurdu.
NYSNA, resmi internet sayfasında yayımladığı bildiride, sağlık çalışanlarını tehlikeli şartlarda çalıştırarak riske atan ve New York'ta ülkenin en büyük koronavirüs salgınını tetikleyen iki hastaneyi ve eyalet yönetimini dava ettiğini yazdı.
Şikayet dilekçesinde, hemşirelerin çalışma koşulları için "savaş bölgesi" tanımlaması yapılırken, New York Sağlık İdaresinin, çalışanlarına yeterli koruyucu ekipman sağlayamadığı ve Kovid-19'dan enfekte olan sağlık çalışanlarının tavsiye edilenden daha erken sürede işe döndürüldükleri iddiasına yer verildi.
Eyalet genelinde 42 bin sağlık çalışanını temsil eden NYSNA'nın İcra Direktörü Pat Kane tarafından yapılan açıklamada, "Her 10 hemşiremizden 7'si, Kovid-19'a maruz kaldığını bildiriyor ve çoğu hala test edilmiyor. Bu dava, hemşirelerimizi, hastalarımızı ve toplumumuzu oldukça yetersiz ve ihmalkar uygulamalardan korumak için açıldı. Bu tehlikeli uygulamaların devam etmesine izin veremeyiz." ifadelerine yer verildi.
New York County Yüksek Mahkemesinde açılan davaya ilişkin New York Sağlık Dairesinin yaptığı açıklamada ise, sağlık çalışanlarının çalışmaları için "derinden minnettar" olunduğu, benzeri görülmemiş bir acil durumun yaşandığı şartlarda, sağlık çalışanlarına destek için gerekli her adımın atılmaya devam edileceği bildirildi.
DAVALAR 4600 HEMŞİREYİ TEMSİL EDİYOR
NYSNA ayrıca, Montefiore Medical Center'a karşı, Manhattan şehrindeki 3 bin kayıtlı hemşiresi adına, Manhattan Federal Mahkemesinde ve Westchester Medical Center'a karşı da Westchester kentinde kayıtlı 1600 hemşire adına Westchester Yüksek Mahkemesine dava açtığını belirtti.
NYSA son olarak, Montefiore hastanesinde 150, Westchester Medical Center'da 11 hemşirenin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve eyalet çapında 8 hemşire üyesinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, test sayısının az olmasından dolayı gerçek rakamların çok daha yüksek olduğunu iddia etti.
SALGIN SÜRECİNDE İLK TOPLU DAVA
Söz konusu dava, sağlık çalışanları tarafından koronavirüs salgını ile ilgili, hastanelerin ve eyalet yönetiminin uygulamalarına karşı açılan ilk toplu dava olma özelliğini taşıyor.
Öte yandan, New York Valisi Andrew Cuomo, pazartesi günü yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgınında ön cephede mücadele verenler olarak çok yıprandığını, bir çoğunun virüse yakalandığını belirtmiş ve bu çalışanların bir an önce yüzde 50 prim ile ödüllendirilmeleri gerektiğini ifade etmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!