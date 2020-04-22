Sağlık çalışanlarına "zeybek" gösterisi

AA

Gönüllülerin ve 13 belediye çalışanının yer aldığı "Kültür Sanat Akademisi Orkestrası" ile yöresel kıyafetli "efeler ekibi", Kovid-19 tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar için mahalle mahalle gezerek özel gösteriler gerçekleştiriyor.Orkestra ile "efeler ekibi", kentte Kovid-19 ile özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına moral ve destek vermek amacıyla da özel zeybek oyunu ve yöresel müzikli gösteriler sundu.Afyonkarahisar Devlet Hastanesinin bahçesindeki gösteriyi izleyen sağlık çalışanları ve vatandaşlar ise ekibe eşlik etti ve alkışlarla tempo tuttu. Bazıları da cep telefonlarıyla gösteriyi görüntüledi.