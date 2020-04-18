Sağlık çalışanlarına yoğun stresle başa çıkabilmeleri için psikolojik destek

18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) en ön safta fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına, yoğun stres, tükenmişlik ve çaresizlik gibi duygularla başa çıkabilmeleri için psikolojik destek sağlayacak.
Kovid-19 salgınının neden olduğu zorlu süreçte yoğun stres ve risk altında görevlerini sürdüren sağlık çalışanları, ruhsal zorluklar ile de mücadele etmek zorunda kalıyor.
Salgının ilerleyen dönemlerinde bu zorluklarla baş etme güçlüklerinin daha da belirginleşebileceğini öngören İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, salgın süresince İstanbul Tıp Fakültesi sağlık çalışanlarına ruhsal destek sunmak amacıyla Psikososyal Destek Programı'nı hayata geçirdi.
Program kapsamında, zorlayıcı koşullarda hizmet veren sağlık çalışanlarının yoğun stres, tükenmişlik veya çaresizlik gibi duygularla başa çıkabilmeleri için psikolojik destek verilecek.
- "Güç koşullarda çalışan sağlıkçılar psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor"
İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Başak Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Tıp Fakültesi'nin Kovid-19 salgını sürecinde hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına faydalı yenilikçi projeler geliştirilerek toplum sağlığına katkı sağladığını belirtti.
Psikososyal Destek Programı'nın, İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde, Psikonevroz-Psikoterapi Birimi koordinatörlüğünde kurulduğunu aktaran Yücel, "Kovid-19 salgını sürecinde psikolojik desteğe en çok ihtiyaç duyan grup, süregiden güç koşullarda canla başla hizmet veren İstanbul Tıp Fakültesi'nin değerli sağlık çalışanlarından oluşuyor. Program kapsamında salgın süresince sağlık çalışanlarımıza ruhsal destek sunmayı amaçlıyoruz." dedi.
Yücel, programın ana bilim dalında görev yapan 4 öğretim üyesinin süpervizyon ve denetiminde, psikoterapi eğitimlerini tamamlamış, kıdemli 5 psikiyatri asistanı tarafından sürdürüleceğini dile getirdi.
- Sağlık çalışanlarının ruhsal takibi hedefleniyor
Sağlık çalışanlarının faydalanabileceği programın görüşme planlamalarıyla ilgili de bilgi veren Yücel, "Program kapsamında yoğun stres altında çalışan tüm sağlık çalışanlarımızla öncelikle Skype üzerinden online görüşmeler planlanmakta, gerekli görülürse yüz yüze görüşmeler de gerçekleştirilmektedir. Sekreterliğimize başvuran sağlık çalışanları için kısa süre içinde uygun zamana randevu verilerek ruhsal destek ekibi üyelerinden biriyle online görüşme düzenlenmektedir." diye konuştu.
Prof. Dr. Başak Yücel, Kovid-19 salgını sürecinin, ön saflarda zorlu görevler yüklenen sağlık çalışanları için çeşitli güçlükler içerdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Sağlık çalışanlarımızın pek çoğu yoğun stres altında ve bir kısmı yakınlarından uzakta çalışıyor. Bu nedenle ruhsal olarak zorlayıcı bir dönemden geçiyoruz. Bu noktada sağlık çalışanlarımızın İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde, ruhsal açıdan ihtiyaç duydukları anda ulaşabilecekleri bir birimin olduğunu bilmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte sağlık çalışanlarımızın ruhsal destek ihtiyacının saptanması, uygun ruhsal müdahalelerin yapılması ve yakın takibi hedeflenmektedir."
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