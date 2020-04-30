Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım

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Proje kapsamında, T.C. İstanbul Valiliği destekleri ve İl Sağlık Müdürlüğü yönlendirmesiyle belirlenen toplam 30 hastanede görev yapan sağlık çalışanları, hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilecek.

4 MAYIS'TA BAŞLIYOR

4 Mayıs Pazartesi itibarıyla başlayacak destek hizmetinden faydalanmak için sağlık çalışanlarının bağlı bulundukları hastane yönetimlerinden temin edecekleri kodu, BiTaksi uygulaması içinde yer alan 'hesabım’ alanından, ‘promosyonlarım’ sekmesine eklemeleri yeterli olacak.

Yolculukların belirlenen hastanelerde başlaması ya da bitmesi şartıyla geçerli olan bu hizmetten, proje kapsamındaki hastanelerde görev yapan tüm sağlık çalışanları faydalanabilecek. Kartlı yapılan tüm yolculuklarda geçerli kampanya çerçevesinde, her sağlık çalışanı günde azami 2 defa kampanyadan faydalanabilecek.

TOPLAM 30 HASTANEDE GEÇERLİ

İstanbul'da 1.000 ve üzeri sağlık çalışanını bünyesinde barındıran toplam 30 hastanede geçerli olacak.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Başakşehir Şehir Hastanesi

Beykoz Devlet Hastanesi

Beylikdüzü Devlet Hastanesi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Cerrahpaşa Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi

Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sultanbeyli Devlet Hastanesi

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tuzla Devlet Hastanesi

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları EAH