Sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama ve yemek hizmeti

İHA

Koronavirüsle mücadele edildiği bu dönemde, destek açıklamaları art arda geliyor. Şişli’de bulunan The Craton Hotel, sağlık çalışanları yemek ve konaklama hizmetinin ücretsiz bir şekilde sağlanacağını duyurdu.

Yapılan duyuruda şöyle denildi: “Bu olağanüstü zor günlerde sağlık çalışanlarımızın yanındayız ve onları alkışlıyoruz. Ülkemize ve topluma karşı duyduğumuz sorumluluğun bilinciyle, The Craton Hotel Şişli’de bulunan otelimiz, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Niziplioğlu’nun talimatıyla tam kapasite tüm sağlık çalışanlarımıza ücretsiz konaklama ve yemek hizmeti vereceğimizi bildirir, kahraman sağlıkçılarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz.”