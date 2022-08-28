Sağlık çalışanlarına teşvik açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının bu ay bitmeden ne kadar teşvik alacağını göreceklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer" dedi.