Saliha Çolak scolak@haberturk.com

TBMM Genel Kurulunda, sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenleme, Mecliste grubu bulunan beş siyasi partinin grup başkanvekillerinin imzası Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne eklendi.

Düzenleme, Genel Kurul’da görüşülen YÖK yasasına eklendi. Sağlık çalışanlarına yönelik, "yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme" suçlarında cezalar yarı oranında artırılacak, bu cezalar ertelenemeyecek. Ayrıca sağlık çalışanları, başka görevli varsa, fail ya da yakınına hizmet vermekten kaçınabilecek.

Teklifte, “terör örgütlerinin propagandasını yapmak, bu örgütlerle eylem birliği içerisinde olmak veya bunlara yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak” öğretim üyeleri için meslekten çıkarma gerekçesi olarak sayılmıştı, önerge ile değişiklik yapıldı. Buna göre, “Terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütler için kullanmak ya da kullandırmak” meslekten çıkarma gerekçesi olacak.

Teklif ayrıca yaz aylarında telafi eğitimi vermesine de imkan sağlıyor. Teklif, son oylamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak.