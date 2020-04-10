Sağlık çalışanlarına konser

10 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yunus Emre Enstitüsü koronavirüs salgını nedeniyle riskli ortamlarda toplum sağlığı için görev yapan Türk ve Kosovalı sağlık çalışanlarına saygı amacıyla internet üzerinden canlı konser verdi. Enstitünün Kosovalı sanatçılarla birlikte hazırladığı ve hem Türkçe hem de Arnavutça parçaların icra edildiği konserde, büyük çoğunluğu Kosova Türk toplumundan 26 sanatçı yer aldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş de konsere canlı yayın üzerinden katıldı. Ersoy, yaptığı konuşmada, dünyanın Kovid-19'a karşı topyekûn mücadele verdiğini belirterek, doktorlar ve hemşirelerin salgına karşı her geçen gün verdikleri mücadeleyle destan yazdıklarını söyledi; "Onların her biri, insani değerlerin yüceltildiği bu yolda bizlerin rehberleri olmaya devam edecektir. Tedavisi süren sağlık personelimize de acil şifalar diliyorum. İçinden geçtiğimiz böylesi istisnai bir dönemde yürüttüğü titiz ve hassas çalışmalarıyla, şeffaf bilgi paylaşımıyla halkımızın büyük takdirini kazanan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya şahsım ve milletim adına şükranlarımı iletmek istiyorum."
Mehmet Nuri Ersoy, Kovid-19'la mücadelenin bir ülkenin değil, herkesin ortak mücadelesi olduğuna dikkati çekerek, salgınla mücadelede tedbirler almaya ve kararlılıkla uygulamaya devam edileceğinin altını çizerken programı düzenleyen Yunus Emre Enstitüsü yetkililerini tebrik etti. Ersoy, konsere katılan Kosovalı sanatçılara da teşekkürlerini iletti. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ise Enstitü'nün insanlığın iki önemli hazinesi bilim ve kültür alanında çalışmalar yaptığına değinerek şunları söyledi; "10 yıl önce Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) iradesiyle kurulan bu enstitü, dünyanın her tarafında Türkiye'nin dünyaya bakış açısını, insani değerlerini yaygınlaştırmak ve insani bağlar kurmak amacıyla bilim ve kültür üreterek, bunları paylaşarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu akşam da özellikle dünyanın her tarafında insanı yaşatmak için çalışan, devleti de ayakta tutmak için bu kriz dönemlerinde insanları org
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