Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, dün akşam tüm Türkiye balkonlarından, mücadelenin ön saflarında yer alan doktorları ve tüm sağlık çalışanlarını alkışlamıştı.

Sağlık Bakanı Koca'nın çağrısıyla başlatılan destek kampanyasına bir destek de Washington'dan geldi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği alkışlarla Türkiye'deki sağlık çalışanlarına destek yollarken, görüntüleri Twitter hesabı üzerinden paylaştı.