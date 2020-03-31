Sağlık çalışanlarına ‘beyaz’ destek

İHA

Türkiye genelinde doktorundan hemşiresine hasta bakıcısında 112 acil servisine kadar binlerce sağlık çalışanı Koronavirüsle mücadele ediyor. Onların bu mücadelesine DeFacto’dan ‘beyaz’ destek geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu zorlu süreci dayanışma ruhu içinde atlatmanın önemine vurgu yapan firma, sağlık çalışanlarının günlük ihtiyaçlarını karşılamak için hastanelere içlerinde tişört ve çorapların olduğu ürün seti dağıtımına başladı.

Salgın döneminde özveriyle çalışan sağlık personelinin yanında olmak adına Başakşehir Devlet Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne her hastaneye bin adet olmak üzere 3 bin adet ürün gönderildi. Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeler çerçevesinde dezenfeksiyon işlemi uygulanarak hazırlanan ürün setleri yetkililere teslim edilirken benzer ürün setleri her gün İstanbul genelindeki 500'den fazla sağlık çalışanına ulaştırılacak.