Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 gün boyunca sağlık çalışanlarına alkışlı destek yapılması çağrısında bulunmuştu. İ

İstanbullular, sağlık çalışanlarına 5. gün de alkışlı destek verdi. Vatandaşlar pencerelere çıkarak alkış tuttu, yoldan geçen otomobiller ise korna İle destek verdi.

Şişli Kurtuluş'ta otobüs şoförleri korna çalarak alkışlara destek verdi.