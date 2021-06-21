Sağlık çalışanları UMKE gönüllüsü olabilmek için zorlu eğitimlerden geçiyor

Doğal afet, hasta kurtarma, yangın, kaza gibi olaylarda insanların canını kurtarabilmek için fedakarca görev yapan hemşire, acil tıp teknisyeni ve paramediklerden oluşan 25 gönüllüye, UMKE Van Bölge Koordinatörlüğünce 4 gün 3 gece süren teorik ve pratik eğitim verildi.
Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Yaylası'nda 3 gün boyunca dayanıklılık ve disiplin testlerinden geçen, enkaz altından yaralıları çıkaran gönüllülerden başarılı olanlar, sertifika almaya hak kazandı.
Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Harun Eyyüpkoca, gazetecilere, UMKE gönüllüsü olmak isteyen personellere yönelik eğitimi başarıyla tamamladıklarını söyledi.
Zorlu arazi ve iklim şartlarında, psikolojik ve fiziksel engeller karşısında yılmadan insanların yardımına koşmaya çalışan ekipler yetiştirdiklerini belirten Eyyüpkoca, şöyle konuştu:
"UMKE'ciler, tamamen gönüllük esasına dayanan bir istekle, görev yaptıkları yerlerde olası afetle en hızlı reaksiyonla cevap verecek yeteneğe ve eğitime sahip oluyorlar. Karanlığın başladığı yerde aydınlığı ve umudu getiren kahramanlar yetiştiriyoruz. Bu personeller hayat kurtarma, hasta ve yaralılara en hızlı şekilde ulaşma ihtiyacını gönüllerinde taşıyorlar."
UMKE Bölge Koordinatörü Sinan Özgür ise yurt içi ve yurt dışındaki olası afetlerde, güvenlik harekatlarında sağlık hizmeti sunmak için görev aldıklarını dile getirdi.
Bölgedeki personele verdikleri eğitim ve düzenledikleri kamplarla sürekli hazır olmaya çalıştıklarını aktaran Özgür, "Dünyanın her yerinde bir hayat kurtarabilmek için personellerimiz gönüllü olarak çalışıyor. Her koşulda bir hayat kurtarmak için emek veriyoruz. Hasta ya da enkaz altında kurtarılacak insanlara ışık olmaya çalışıyoruz." dedi.
Hakkari 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli Paramedik Zeliha Filiz de insanlara faydalı olmak amacıyla ekipte yer almak istediğini söyledi.
UMKE'nin gönüllülük esasına dayandığını vurgulayan Filiz, "Olası afet durumlarında tek yürek olabilmemiz, yaraları sarabilmemiz için bu ekip çok kıymetli. Aldığımız eğitimler zorlu ama sahada neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için güven algısının artmasını sağlıyor. Zorlu bir kamp döneminden geçtik ama kendimi afetlere ve göreve hazır hissediyorum. Bir cana umut olmak için her şeye değer." şeklinde konuştu.
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