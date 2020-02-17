DHA

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimleri Odası, SES İstanbul Şubeleri, Dev Sağlık-İş ve Birlik Dayanışma Sendikası üyesi bir grup, saat 12.30'da fakülte önünde bir araya geldi.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Rukiye Eker Ömeroğlu tarafından okunan ortak basın açıklamasında, "Sağlıkta şiddet yasa tasarısının hızla yasalaştırılmasını, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu etkin olarak uygulanmasını, muayene randevularının hastaya yeterli süre ayrılacak şekilde düzenlenmesini, acil servislerde sadece acil hastalara hizmet verilmesini, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilsin ve sevk zinciri uygulamasına geçilmesi gerektiği" ifade edildi.