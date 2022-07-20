Sağlık çalışanları için şiddete karşı dikkat çeken eğitim

Diyarbakır'da Ju Jitsu Federasyonu Yakın Savunma Teknik Kurul Görevlisi Mücahit Yılmaz (30), sağlık çalışanlarına ücretsiz yakın savunma eğitimi vermeye başladı.
DHA'nın haberine göre Yılmaz, "Biz sağlık çalışanlarına, şiddete şiddetle karşılık vermeyi öğretmiyoruz. Saldırganı kontrol altına almayı öğretiyoruz. Böylelikle ortamda güvenlik alanı oluşmasını hedefliyoruz" dedi.
Türkiye´de özellikle son dönemde artan sağlık çalışanlarına şiddet haberlerinin ardından Diyarbakır´da yaşayan Ju Jitsu Federasyonu Yakın Savunma Teknik Kurul Görevlisi Mücahit Yılmaz, sağlıkçılara ücretsiz eğitim vermeye başladı. Yılmaz, sağlık çalışanlarına uğradıkları saldırıyı bertaraf ederek, her koşulda nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrettiklerini söyledi.
'BENİM DE BAŞIMA GELEBİLİR'
Sağlıkta şiddete sessiz kalamadığını ve destek amaçlı eğitim programını düzenlediğini ifade eden Yılmaz, "Sağlık çalışanlarına gönüllü olarak ücretsiz savunma seminerleri ve uygulamalı dersleri vermekteyiz. Biz sağlık çalışanlarına şiddete şiddetle karşılık vermeyi öğretmiyoruz. Saldırganı kontrol altına almayı öğretiyoruz. Böylelikle ortamda güvenlik alanı oluşmasını hedefliyoruz. Krav maga, pars taktikleri gibi yakın savunma eğitimleri veriyoruz. Programlarımızı bu şekilde düzenledik. Emniyet personeline ve askeri personele de eğitim veriyoruz" diye konuştu.
Ücretsiz eğitim programına katılan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 3´üncü sınıf öğrencisi Zeynep Uçar (21), "Şu anda sağlık çalışanlarına yönelik artan bir şiddet var. Bunun önüne geçmek için bu kursa geldim. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yakın savunmada bütün hareketleri öğreniyoruz. Bıçak saldırısında, yumruklu saldırılarda ve her koşulda nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğrendik. Her derste yeni hareketler öğrenmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
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