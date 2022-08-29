Sağlık çalışanları, teşvik miktarını bugün öğrenebilecek

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının alacakları teşvik ödemesi miktarlarını bugün öğreneceklerini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın (bugün) öğrenebilecek" ifadesini kullandı.