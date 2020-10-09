Sağlık çalışanının cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı - GAZİANTEP

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir hastanenin Kovid-19 servisinde görev yapan sağlık çalışanına ait cep telefonunu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Ekipler, hastanedeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin hastane odalarında dolaşması, daha sonra bir odadaki cep telefonunu alıp kaçması yer alıyor.