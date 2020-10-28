Sağlık çalışanını darp eden şahsın cezası belli oldu

Beykoz Çavuşbaşı'nda bulunan bir aile sağlık merkezine 10 Ekim 2019’da gelen Atilla Murat Sağıroğlu, aile sağlık merkezine getirmediği çocuğu için kendi adına ilaç yazdırmak istedi. Görevli sağlık personeli, şahsa aile hekiminin başka aile sağlık merkezinde olması sebebiyle ilaç yazdırılamayacağını söyledi. Bunu üzerine Sağıroğlu, karşısındaki sağlık personeline yumruklarla saldırdı. O sırada şahıs, kendisini engellemeye çalışan hasta Yaşar Türkyılmaz'ı (65) da darp etti.
10 YIL 7 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan ve 1 ay sonra tahliye edilen şüpheli Atilla Murat Sağıroğlu hakkında “basit yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından 3 yıl 1 aydan 10 yıl 7 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
SON SÖZÜ: PİŞMANIM
Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık Atilla Murat Sağıroğlu, “Aleyhime hususları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum” diyerek pişman olduğunu söyledi.
Davayı kararı bağlayan mahkeme heyeti, Atilla Murat Sağıroğlu hakkında müştekiler Sümeyra Akdemir ve Yaşar Türkyılmaz'a karşı eylemlerinden dolayı "basit yaralama" suçundan toplamda 6 bin lira adli para cezası verdi. Sanığı, aile sağlığı merkezinde doktor, hemşire ve ebe olarak görev yapan 6 kişiye karşı "kamu görevlisine hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 12 bin 380 lira para cezasına çarptıran mahkeme, Sağıroğlu’nu aynı müştekilere yönelik "tehdit" suçundan 5 bin 240 lira adli para cezasına mahkum etti.
TOPLAMDA 23 BİN 620 LİRA PARA CEZASI
Sanık işlediği suçlar nedeniyle toplamda 23 bin 620 lira adli para cezasına çarptırılmış oldu. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, 3 bin 400 lira olan vekalet ücretinin de sanıktan alınarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne verilmesine hükmedildi.
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