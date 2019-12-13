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Zafer Samancı'nın haberine göre kaza Konya-Karapınar karayolunun 43. kilometresinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet şarampole devrildi. Kazada kamyonetin sürücüsü Ömer K. ile araçta yolcu olarak bulunan Mevlüt D. yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Ömer K. kısa sürede araçtan çıkarılırken belinde birden fazla kırık olan Mevlüt D. ise sağlık ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu güçlükle sıkıştığı araçtan çıkarıldı.
45 DAKİKALIK DEVASA ÇABA
Kurtarma çalışması sırasında 112 Acil Sağlık ekibinde görevli olan acil tıp teknisyeni Fatih Divleli, yaralının belli bir pozisyonda hiç hareket ettirilmeden çıkarılması gerektiğini tespit etti. Yaralının çıkarılması için önce boş sedye üzerinde doğru pozisyon belirlendi. Ardından sağlık teknisyeni Divleli yaralının alınacağı sırt tahtasının altına girdi. Yaralının çıkarılması ve tahtanın üzerinde ambulansa alınması yaklaşık 45 dakika sürdü. Bu sürede sağlık teknisyeni Divleli hiç hareket etmeden soğukta sırt tahtasının altında bekledi. Ambulansa alınan yaralı daha sonra hastaneye sevk edildi.
SAĞLIK MÜDÜRÜ TEBRİK ETTİ
112 acil tıp teknisyeni Fatih Divleli bu örnek davranışından dolayı İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç tarafından tebrik edildi. Mehmet Koç'un makamında misafir ettiği Divleli, "O anda aklıma araç üzerine çıkarak sırt tahtasının altına uzanmak ve sırt tahtasını bu şekilde sabitlemek geldi. Oldukça uzun bir süre aynı pozisyonda durmak zorundaydım fakat kazazedeleri hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırabilmemiz tüm yorgunluğumuzu aldı. Biz gittiğimiz her hastayı ailemizden biri gibi görüp ona göre müdahale ediyoruz. Bu konuda bütün 112 çalışanları da fedakârca çalışıp görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.
'CANSİPERANE ŞEKİLDE ÇALIŞIYORLAR'
112 acil sağlık hizmetlerinin, Sağlık Müdürlüğü'nün dışarıya açılan penceresi olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da kazada yaralanan vatandaşlara fedakârca müdahalede bulunan tüm ekip üyelerine teşekkür etti. Koç, "Konya 112 ekibimiz göğsümüzü kabartan tavırlarda bulunuyor. Cansiperane bir şekilde görevlerinizi yerine getiriyorsunuz. Bu durum bizleri son derece memnun ediyor" diyerek çalışanların işlerini iyi yapmasının önemli olduğunu vurguladı.
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