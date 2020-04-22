Sağlık çalışanına meslektaşlarından "korona savaşçısı" yazılı pastayla doğum günü sürprizi

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karabük'te İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görev yapan ve yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evine gidemeyen sağlık çalışanı için meslektaşları, sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.
Doğum gününde çalışmak zorunda kalan radyoloji teknikeri Ayfer Doymaz'ın 37. yaş gününü çalışma arkadaşları unutmadı. Ellerinde pastayla çalıştığı odaya giren meslektaşlarını gören Doymaz, duygusal anlar yaşadı.
Üzerinde "korona savaşçısı" yazan pastadaki mumları üfleyerek söndüren ve tebrikleri kabul eden Doymaz, arkadaşlarına teşekkür etti.
- "Arkadaşlarımın doğum günümü unutmamaları çok güzel"
Ayfer Doymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğum günü olduğunu ancak mevcut şartlarda kutlama yapılabileceğini tahmin etmediğini söyledi.
Koronovirüsle mücadele çalışmaları dolayısıyla her an her yerde olabildiklerini ve bu nedenle bir plan da yapamadıklarını belirten Doymaz, "Filyasyon ekibinde çalışıyorum. Sağ olsun arkadaşlarım bir sürpriz yapmış, hatırlamışlar beni. Güzel oldu. Arkadaşlarım sağ olsunlar, iyi ki varlar. Doğum günümü unutmamaları çok güzel." diye konuştu.
Bu süreçte ailesinden uzak kaldığını ve aile bireyleriyle haftada 1-2 kez uzaktan görüştüğünü anlatan Doymaz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Biz sürekli sosyal mesafe içerisindeyiz. İki çocuğum var. Eşim, annem hep bir mesafeliyiz ya da uzaktan uzağayız. Geçecek inşallah. Dikkat edersek, evde kalırsak bugünleri atlatacağız."
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