Sağlık çalışanına indirimli kiralayacak

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Araç kiralama şirketi SIXT koronavirüs salgınıyla mücadelede fedakârca hizmet veren sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla bir indirim kampanyası başlattığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, tüm sağlık emekçileri SIXT'ten yapacakları özel araç kiralamalarında yüzde 50 indirimden faydalanabilecek.

SIXT ofislerinden yapılan alımlarda ve online kiralamalarda geçerli olacak özel indirim uygulamasının, şirketin filosunda bulunan tüm marka ve modelleri kapsadığı belirtildi.

İndirimden yararlanabilmek için kişilerin sağlık çalışanı olduklarına dair iş belgelerini göstermelerinin yeterli olacağı da verilen bilgiler arasında.