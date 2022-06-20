Atık malzemeden dekoratif ürüne

Samsun Sağlık Müdürlüğünde sağlık teknisyeni olarak görev yapan iki çocuk babası 58 yaşındaki Acar, boş vakitlerinde çevrede bulduğu ağaç dalları ve metal atıkları topluyor.
Evinin çatı katını küçük bir atölyeye çeviren Acar, atık malzemelerden hayvan figürlerinin yanı sıra saat, gece lambası, çiçeklik gibi dekoratif ürünler yaparak, dostlarına hediye ediyor.
Aydın Acar, AA muhabirine, yıllardır 112 Acil Servis Merkezinde nöbet sistemiyle çalıştığını, görevli olmadığı zamanlarda çevrede bulduğu ve kullanabileceği atıkları topladığını söyledi.
Yaklaşık 20 yıldır atıklardan çeşitli ürünler yaptığını belirten Acar, "Bu atıklar hem masrafa yol açmıyor hem de beni eğlendiriyor. 'Bu ürünlerden ne çıkartırım?' diye düşünüyorum. 'Bir şey yapayım' diye değil, atığı değerlendirmek amacıyla yapıyorum." dedi.
"ATIKLARIN HER BİRİNDEN BİR ŞEY ÇIKARTMAYA ÇALIŞIYORUM"
Boş kaldığı zamanlarda mutlaka atıkları değerlendirdiğini anlatan Acar, "Bu işe eğlence amaçlı başladım, uzun yıllardır boş kaldığım zamanlarda günde bir saat, iki saat, uzun süre olmamak şartıyla vakit geçiriyorum. Beni eğlendiriyor, ruhumu dinlendiriyor, kafamdaki stresi dağıtıyor." diye konuştu.
Acar, boş zamanlarını kahvehane veya farklı yerlerde geçirmektense üretmeyi tercih ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:
"Metal, tahta gibi ne olursa tüm ürünlerden mutlaka güzel süs eşyası ortaya çıkıyor. Karadeniz Bölgesi ormanlık, fındıklık ve meyve ağaçlı bölge olduğu için her yıl üreticilerimiz ağaçlarını buduyor. Budama zamanlarında bahçe kenarlarına atılan dal parçalarını topluyorum. Bunları biriktiriyorum, sonra tek tek tüm dalları kontrol ederek, 'Ne yapabilirim?' diye düşünüyorum. Gece lambalarını bu atıklardan yapıyorum. Metal atıklardan da bıçak ve satır gibi ürünler yapıyorum. Geçen gün evimde ütü masası bozulmuştu, atılacaktı, ayaklarını kullanmak istedim. Eski çocuk salıncağı ve ütü masasının ayaklarını kullanarak oturaklı ayakkabılık yaptım. Yani elime geçen atık malzemelerin her birinden bir şey çıkartmaya çalışıyorum."
Acar, çevresinde bu tür atıkları değerlendirmek isteyen arkadaşlarına da yardım ettiğini sözlerine ekledi.
Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir
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