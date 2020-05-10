Sağlık çalışanı annelere duygulandıran sürpriz - KOCAELİ

AA

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Anneler Günü dolayısıyla Körfez Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanı annelerin gününü kutladı.Söğüt'ün ziyareti sırasında Körfez Belediyesince hazırlanan ve çocuklarının Anneler Günü mesajlarını içeren görüntüler, sağlık çalışanlarının telefonlarına gönderildi. Sürpriz karşısında şaşıran sağlık çalışanı anneler, duygulu anlar yaşadı.Belediye Başkanı Söğüt, ziyaretin sonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin bu yılki Anneler Günü'nü daha özel kıldığını söyledi.Körfez Belediyesi olarak bu zorlu süreçte büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanı annelere bir sürpriz hazırlamak istediklerini belirten Söğüt, "Hastanede çalışan anneleri evlatlarının yazılı, görsel ve sesli mesajlarıyla buluşturduk. Annelerimiz de haklı olarak duygulandı." diye konuştu.Söğüt, sağlık çalışanlarının büyük bir fedakarlık gösterdiğini vurgulayarak, "Milleti için kendi hayatlarını adeta ortaya koymuş durumdalar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bugünler geride kalacak. Daha güzel günlerde inşallah Anneler Günü'nü kutlayacağız." ifadelerini kullandı.