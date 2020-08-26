Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde kaygı ve stresi en aza indirebilmek için tüm illerde devreye giren Psikososyal Destek Hattı'na, 5 ayda 177 bin 998 kişi başvurdu.
Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, halkın ve sağlık çalışanlarının değişen günlük yaşam alışkanlıkları, kendileri ve sevdikleri için duydukları yoğun kaygı, öfke, korku, çaresizlikten kaynaklanan stresin en aza indirebilmesi, kronik ruhsal bozukluğu olan ve takibi gereken bireylere ve ailelerine verilen desteğin sürdürülebilmesi psikososyal destek hatları aracılığıyla sağlandı.
Covid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde 30 Mart'ta psikososyal destek hatları aktif hale geldi.
Salgınla mücadele kapsamında, hatlar üzerinde psikososyal destek hizmeti veren 2 bin 283 psikiyatri uzmanı, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişimciden oluşan personele yetkinliğin artırılması ve hızlı oryantasyon amacıyla "koronavirüsten korunma yolları", "sağlık çalışanına destek", "stresle başa çıkmanın yolları", "vaka yönetimi ve on-line ruh sağlığı hizmeti"nin nasıl alınacağı konularında on-line olarak Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Eğitim Sistemi üzerinden, "Covid-19Covid-19 ile Mücadelede Psikososyal Destek Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Eğitimi" verildi.
21 BİN 690 DEZAVANTAJLI BİREYE DE PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETİ VERİLDİ
İllerde kurulan psikososyal destek hatlarına ait telefon numaralarına, "covid19bilgi.saglik.gov.tr" adresinden erişim sağlandı.
Bakanlık verilerine göre, 81 ilde açılması tamamlanan destek hatlarına 5 ayda 139 bin 732 vatandaş ve 38 bin 266 sağlık çalışanı olmak üzere, 177 bin 998 başvuru yapıldı.
Covid-19 ile mücadele döneminde danışma hatlarına ulaşamayan ama ihtiyaç duyabileceği düşünülen dezavantajlı bireylere yönelik ihtiyaç taraması yapıldı. Bu kapsamda 13 bin 775 gebeye, 1987 yaşlı bireye, 2 bin 70 yaşlı bireyin bakım verenine, 985 engelli bireye, 1183 engelli bireyin bakım verenine ve 1690 diğer dezavantajlı gruplar olmak üzere 21 bin 690 kişiye psikososyal destek hizmeti verildi.
Psikososyal Destek Hatlarına başvuruların özellikle salgınla mücadelede stres yönetimi ve kaygı bozuklukları konusunda destek istedikleri belirlendi.
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