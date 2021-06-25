Covid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Covid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, sanatçı Erçetin'in vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Candan Erçetin, "Müziğin kaldığı yerden devam etmesi ve çocuklarımızın yüz yüze eğitime kavuşması, bir an evvel aşı olmamıza bağlı. İhmal etmeyin, ertelemeyin ki yine birlikte şarkılar söyleyelim" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşılama olduğu vurgulandı.

Birçok ünlü sanatçı ve doktorun destek verdiği kampanyanın kamu spotlarında daha önce Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer, Cem Yılmaz ile Dr. Mehmet Öz yer almıştı.

Çekimleri devam eden, birçok ünlünün yer alacağı kamu spotları, televizyon kanallarında yayınlanmaya devam edecek.