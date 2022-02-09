Sağlık Bakanlığından çağrı: Sigarayı bırakmanın tam zamanı

Sağlık Bakanlığından 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında sigarayı bırakmaya yönelik öneriler geldi.

Sağlık Bakanlığının resmi hesaplarından yapılan paylaşımda, sigara içmenin Covid-19 riskini artırdığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: "Sigara içmek için maskenin çıkarılması ve ellerin ağza götürülmesi COVID-19 bulaşma riskini artırır. Şimdi sigarayı bırakmanın tam zamanı."

Bakanlık öte yandan sigarayı bırakmanın sağlayacağı avantajlara da şu ifadelerle dikkat çekti: "Sigarayı bırakarak sağlığınızı koruyabilir, hastalık riskini azaltabilir, yaşam kalitenizi artırabilir, sevdiklerinize iyi örnek olabilirsiniz."