Sağlık Bakanlığından berber, kuaför ve güzellik salonlarına ilişkin tedbirleri içeren rehber

AA

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, Bakanlık tarafından normalleşme süreci kapsamında hizmet vermeye başlayacak sektörlerle ilgili tedbirlerin nasıl olacağına ilişkin rehber hazırlandı.

Rehberde, "Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gerekenler" başlığı altında "Genel önlemler", "iş yeri ile ilgili alınması gereken önlemler", "müşterilere yönelik önlemler", "personeli korumaya yönelik önlemler", "ortam temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırma" adı altında tedbirlere yer verildi.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında, alanlarının küçük olması ve çalışma koşulları nedeniyle müşterilerle yakın temasın söz konusu olabildiği belirtilen rehberde, hem iş yeri çalışanının hem de müşterinin Kovid-19 salgını süresince korunma önlemlerini almaları gerektiği, önlemlerle ilgili afişlerin de görünür yere asılması gerektiği belirtildi.

- Müşteriler randevu ile kabul edilecek

İş yeri ile ilgili alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

"- İş yerinde kalabalık oluşmasını engellemek için müşteriler randevu ile kabul edilmeli ve müşterilerin randevu saatinde gelmeleri istenmeli.

- Müşterinin ya da personelin Kovid-19 çıkması durumunda temaslı taramasını kolaylaştırmak amacıyla müşteriye olabildiğince az sayıda personel ile hizmet verilmeli ve bunlar kayıt altına alınmalı.

- İş yerinin dışında da sosyal mesafe korunmalı, kalabalık olmasını engelleyecek önlemler alınmalı.

- İş yerinde hizmet verilecek koltuk/ birim sayısı, kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak şekilde (örneğin koltuk sayıları azaltılmalı, birer koltuk atlanarak müşteri oturtulmalı) düzenlenmeli.

- İş yerindeki koltuk/birim sayısı kadar içeriye müşteri kabul edilmeli.

- İş yerine maskesiz müşteri alınmamalı. Müşteriler işlem esnasına kadar maske kullanmalı, ancak yapılacak işlemin özelliğine göre kısa süreli maskeyi çıkarmalı.

- İş yerinde müşteri ve çalışan dışında kimse bulunmamalı, misafir alınmamalı.

- İş yeri içinde su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kağıt havlular bulundurulmalı.

- İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği bulundurulmalı ve sürekliliği sağlanmalı.

- Müşteriler, iş yerine girmesini takiben ellerini yıkaması ya da el antiseptiği kullanması konusunda uyarılmalı.

- İş yerinde satışa sunulan şampuan, kozmetik gibi ürünleri mümkün olduğunca cam veya tezgahların arkasında korumaya alınmalı, ortalıkta bırakılmamalı.

- Müşterilere hizmet verilirken yiyecek ve içecek (su hariç) servisi yapılmamalı.

- İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi gibi şeyler bulundurulmamalı.

- Her müşteri için tek kullanımlık malzeme kullanılmalı, tek kullanımlık malzeme sağlanamadığı durumlarda her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 60 derecede yıkanmalı. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon yoksa, yüzde 70'lik alkol ile silinmeli. Kullanılan aletlerin üzerinde kan veya sekresyon varsa, ön temizlik yapıldıktan ve kuruduktan sonra yüzde 70'lik alkol ile silinmeli.

- Manikür, pedikür, epilasyon gibi işlemlerde kullanılan aletlerin kişiye özel olması sağlanmalı. Kişiye özel alet kullanımı sağlanamadığı durumlarda, her müşteriden sonra kullanılan aletlerin temizlik ve sterilizasyonu sağlanmalı. Yapılan işlem eldiven kullanmayı gerektiriyorsa tek kullanımlık eldiven kullanılmalı. Eldivenli ellerle çevreye dokunulmamalı.

- Fön makinesi mümkün olduğunca kullanılmamalı. Fön makinesi gibi yüksek hava akımı yaratan cihazları kullanırken, düşük hızda, yandaki müşteriyi etkilemeyecek yönde ya da diğer müşterilerden farklı bir alanda kullanılmasına özen gösterilmeli.

- Saç kesimi esnasında yüzde ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gereçlerin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ense fırçasının kullanımı geçici süreliğine durdurulmalı.

- Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinin sunumu geçici süreliğine durdurulmalı.

- Kasa önünde sıra beklerken, durulması gereken yerler zeminde sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde işaretlenmeli.

- Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere, nakit olmayan ödeme yapmaları istenmeli."

- Müşterilere yönelik önlemler

İş yerinde belirlenen kurallara uyması gereken müşterilerin, diğer müşterilerle aradaki sosyal mesafeye dikkat etmesi, mutlaka randevu alması ve alınan randevu saatine uyması, tercihen tıbbi maske kullanması gerektiği belirtilen rehberde, "İş yerine girdikten sonra eller yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalı. İş yeri içinde gerekli olmadıkça yüzeylere dokunulmamalı. Çevreye temas sonrası el antiseptiği kullanılmalı. Yemek ve içmek (su hariç) için talepte bulunulmamalı." uyarı yapıldı.

- Personeli korumaya yönelik önlemler

Ateş, öksürük, nezle, nefes darlığı gibi belirtileri olan hasta personelin çalıştırılmaması gerektiğine dikkat çekilen rehberde, diğer tedbirler şu şekilde belirtildi:

" -Personel çalışırken ateş, öksürük, nezle, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, maskesi takılı olarak pandemi hastanesine yönlendirilmeli.

- Personel vardiyalı çalıştırılmalı, çalışma ortamında aynı anda daha az personelin bulunması sağlanmalı.

- Çalışan personelin tümünün kuralına uygun maske takması sağlanmalıdır. Maske ıslandıkça ya da kirlendikçe değiştirilmeli.

- Müşteri ile 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun temas olasılığı olan personelin yüz koruyucu kullanması sağlanmalı. Yüz koruyucu her müşteri sonrasında yüzde 70'lik alkol ile silinerek tekrar kullanılabilir.

- Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmelerini sağlanmalı. Bunun için, eller sık sık en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalı. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

- Personelin dinlenme alanlarında sosyal mesafenin korunması ve maske takılmasının sürdürülmesi sağlanmalı. Yemek yerken ya da çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için, bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmamasına imkan verilmeli.

- Çalışan personelin temaslı ya da izolasyonda olmadığından emin olunmalı."

- Ortam temizliği, dezenfeksiyonu ve havalandırma

Temizliğin günlük olarak yapılması, yoğun kullanılan yerlerin daha sık temizlenmesi gerektiğine işaret edilen rehberde, özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 5 litre suya yarım küçük çay bardağı olacak şekilde sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyunun kullanılabileceği belirtilen rehberde, tuvalet temizliği için onda bir oranında sulandırılmış çamaşır suyu kullanılabileceği ifade edildi.

Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin de yüzde 70'lik alkolle silerek dezenfekte edilmesi gerektiği ifade edilen rehberde yer alan alınması gereken diğer tedbirler ise şöyle:

"- Çalışma tezgahları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenmeli, yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte edilmeli

- Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa, hemen arkasından yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte yapılmalı.

- Temizlik yapan personel maske ve eldiven kullanmalı. Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkartıp iş yerindeki çöpe atması, yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle değiştirmesi ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalaması sağlanmalı.

- İş yeri sık sık havalandırılmalı."