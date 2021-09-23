Sağlık Bakanlığından "bebeklere yanlış aşı yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklama

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Kurugöl'ün "bebeklere yanlış aşılar yapıldığı"na ilişkin iddialarının kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

Mevcut aşı güvenliği altyapısının bu tür iddiaları haklı çıkarmasının mümkün olmadığının belirtildiği açıklamada, "İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımız güçlü ve güvenli bir aşı takip sistemine sahiptir. Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin bu konuda dünyada en güçlü altyapıya ve en tecrübeli sağlık personeline sahip ülkelerin başında geldiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bilhassa birinci basamak sağlık kuruluşlarımız bu hususta titizlikle ve fedakarca yaygın aşılama programlarını başarıyla yürütmüşlerdir. Soğuk zincirin kırılması, sistemde herhangi bir aksama olması, aşamalardan herhangi bir düzeyde hata yapılması halinde sistem otomatik olarak uyarı vermekte ve gerekli incelemeler yapılarak tedbirler alınmaktadır. İlgililer hakkında soruşturma yapılmaktadır."

İzmir'de hatalı aşı uygulamasına ilişkin sistem uyarısı ve ilgili sağlık personelinin tutanağı üzerine bir soruşturma yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Hastanın sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir durum yoktur. Yakın takibi devam etmektedir. İlgili öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine Bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.