02 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanlığından 2019'da 7 milyon kişiye kanser taraması
- Toplum tabanlı kanser taramaları kapsamında, geçen yıl 40-69 yaş arası 2 milyon 500 bin kadın meme, 30-65 yaş arası yaklaşık 2 milyon 900 bin kadın rahim ağzı kanserine yönelik taramadan geçirildi - 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerde yaklaşık 1 milyon 850 bin kişiye kalın bağırsak kanseri taraması yapıldı
Türkiye genelindeki toplum tabanlı kanser taramaları çerçevesinde, geçen yıl 7 milyon kişi meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramasından geçirildi.
Dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemi olan kanser, toplumlarda önemli sosyoekonomik yüke, bireylerde de maddi-manevi kayıp ve zorluklara yol açıyor.
Sağlık Bakanlığının güncel verilerine göre, erkeklerde en sık akciğer, kadınlarda ise meme kanseri görülüyor. Obezitenin etken olduğu kanserlerden de daha çok kadınlar etkileniyor.
Çocukluk çağı kanserlerinde lösemi ilk sırada yer alıyor. 15-24 yaş grubunda en çok rastlanan kanser türü erkeklerde testis, kadınlarda tiroit olarak öne çıkıyor.
- Kanser taraması 254 merkezde yapılıyor
Türkiye'de kurulan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri'nde (KETEM) Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) taranmasını önerdiği meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserlerinde, kanser vakalarının erken evrelerde yakalanmasına yönelik toplum tabanlı tarama programları yürütülüyor.
Bu kapsamda ilki 1995'te kurulan ve 2002-2004 arasında Avrupa Birliği programları çerçevesinde sayısı 11'e yükselen KETEM'ler öncülüğünde sistemli tarama programları hayata geçiriliyor. Her 250 bin nüfusa bir KETEM olarak yapılan planlamalar çerçevesinde 81 ilde en az bir tane olmak üzere 218 KETEM, 36 Mobil KETEM toplam 254 merkezde tarama yapılıyor.
Toplum tabanlı taramalar kapsamında 2019'da 40-69 yaş arası 2 milyon 500 bin kadın meme, 30-65 yaş arası yaklaşık 2 milyon 900 bin kadın rahim ağzı kanserine yönelik taramadan geçirildi.
Öte yandan 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerde 2019'da yaklaşık 1 milyon 850 bin kişiye kalın bağırsak kanseri taraması yapıldı. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kişi ücretsiz kanser taramasından faydalandı.
- "Hangi Tarama Programı Bana Uygun?" modülü vatandaşların hizmetinde
Kanserden korunma, tanı ve tedaviye ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında her üç kanser taramasında minimal kalite kriterleri belirlendi ve 81 ilde Tarama Sonrası Teşhis Merkezleri tanımlandı.
Kanser Daire Başkanlığınca hazırlanan "Hangi Tarama Programı Bana Uygun?" modülü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü internet sitesine eklendi. Yaş aralığına göre hangi taramanın kişiye uygun olduğu, tarama programını ve en yakın tarama merkezini gösteren program, "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-anasayfa" adresinde hizmete sunuldu.
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